Choque entre unidades del transporte público deja nueve heridos en Puebla capital

Desde Puebla
Dos unidades del transporte público colisionaron en la 14 Poniente y 5 Norte en Puebla capital.
El conductor de la ruta 68, presunto responsable, se dio a la fuga tras el impacto con unidad de la ruta 44.
Llegaron cuerpos de emergencia, para atender a los heridos.
