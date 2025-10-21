Salud Slider Principal

Choque entre unidades del transporte público deja nueve heridos en Puebla capital

By Redaccion2 / 21 octubre, 2025

Desde Puebla

Dos unidades del transporte público colisionaron en la 14 Poniente y 5 Norte en Puebla capital.

El conductor de la ruta 68, presunto responsable, se dio a la fuga tras el impacto con unidad de la ruta 44.

Llegaron cuerpos de emergencia, para atender a los heridos.

 

You may also like

Categorías