Partidos, horarios y tabla de clasificación: Guía completa para la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX

Toluca se mantiene como líder de la clasificación con 31 puntos, seguido de cerca por Cruz Azul (28) y América (27).

Cada vez falta menos para el inicio de la Liguilla, pero la definición de los equipos clasificados al reducido en este Torneo Apertura 2025 sigue abierta.

La Liga MX viene de una fecha de alta intensidad que culminó con el Clásico Joven entre Cruz Azul y América. Ahora, los fanáticos se preparan para la Jornada 14 , que se jugará en formato de media semana, entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre .

Partidos de la Jornada 14 del Apertura 2025

Día Partido Hora (Centro de México)

Martes 21 de octubre América vs Puebla 18:00 horas

Martes 21 de octubre Necaxa vs Cruz Azul 18:00 horas

Martes 21 de octubre Mazatlán vs Santos 21:00 horas

Martes 21 de octubre Monterrey vs Juárez 21:05 horas

Miércoles 22 de octubre Querétaro vs Chivas 18:00 horas

Miércoles 22 de octubre Pachuca vs Tigres 18:00 horas

Miércoles 22 de octubre Atlas vs León 21:00 horas

Miércoles 22 de octubre Xolos vs Toluca 21:00 horas

Miércoles 22 de octubre Pumas vs San Luis 21:05 horas

Clasificación General de la Liga MX (Previo a Jornada 14)

Equipos Puntos Jornadas1 Toluca 31 13

2 Cruz Azul 28 13

3 Club América 27 13

4 Monterrey 27 13

5 Tigres 26 13

6 Pachuca 21 13

7 Tijuana 20 13

8 Chivas 20 13

9 Juárez 19 13

10 Pumas 14 13

11 Atlético San Luis 13 13

12 Santos Laguna 13 13

13 Atlas 13 13

14 León 12 13

15 Mazatlán FC 11 13

16 Querétaro FC 11 13

17 Necaxa 9 13

18 Puebla 8 13