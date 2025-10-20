Video: Tonantzin Fernández rinde su primer informe en San Pedro Cholula

Desde Puebla

Ante los ciudadanos, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, rindió su Informe de Labores, correspondiente al primer año de gobierno, acompañada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado, vicealmirante Francisco Sánchez González, en representación del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Acompañada por Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de Morena en Puebla; Liz Sánchez, diputada federal; Pavel Gaspar, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local; Omar Muñoz y Armando Aguirre, presidentes de Cuautlancingo y Coronango, respectivamente, así como diputados locales y presidentes auxiliares, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, detalló las acciones emprendidas durante los primeros 365 días de gobierno, destacando los compromisos cumplidos con las y los cholultecas.

Durante su primer Informe de Labores, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, destaca el éxito de la estrategia de seguridad implementada en el municipio, en coordinación con los órdenes de gobierno, disminuyendo la incidencia delictiva general en 18% y en delitos como homicidio doloso (-25%), robo a casa habitación (-38%), robo de vehículos (45%) y violencia familiar (-27%).

Durante su primer Informe de Gobierno, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, destaca las acciones en materia de bienestar en favor de las y los cholultecas, tales como el programa “Mujeres Heroínas”, “Becas a Jóvenes Universitarios y Deportistas”, entrega de calentadores solares, filtros purificadores de agua; así como la dignificación de la Casa del Abue, la apertura de la Casa Carmén Serdán y el cambio de sede del DIF Municipal, más cerca de la Cabecera Municipal, entre muchas otras