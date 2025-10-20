Fidel Teomitzi Sánchez…¿auditor incómodo?

DEBATE

Tal vez no sea su culpa, pero todo apunta a que el encargado de despacho en la Auditoría Superior del Estado (ASE), Fidel Teomitzi Sánchez, paulatinamente se convierte en un actor político incómodo para sí y los demás, como lo habría externado él mismo si se confirma que el pasado 8 de octubre, durante un evento en la Universidad Politécnica de Puebla, se quejó amargamente que ya no quiere estar en el cargo, pero que no lo dejan irse y que, cuando salga la convocatoria del Congreso local, no piensa inscribirse.

Ese día, durante un evento de Román Sánchez Zamora, aspirante a la propia ASE, Teomitzi Sánchez habría argumentado que él ya cuenta con una propuesta profesional interesan te en la Ciudad de México, tal vez relacionada con el ex gobernador y actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pero que no podía aceptarla hasta que sea relevado.

El encargado del despacho del órgano fiscalizador de la Legislatura cumplirá dos años en su cargo el próximo lunes 27, mucho tiempo para permanecer en un rol supuestamente provisional, que asumió la salida de Amanda Gómez: Aprueba LXI Legislatura renuncia de titular de la ASE; nombra a Francisco Fidel Teomitzi como encargado de despacho

PAVEL GASPAR, A “DESFACER” EL ENTUERTO

Independientemente de si Teomitzi Sánchez tiene o no un ofrecimiento profesional interesante en CdMéx y no lo dejan aceptarlo, también se ha vuelto incómoda la dilación de la convocatoria, para elegir al próximo titular de la ASE, porque esta tardanza podría provocar que alguno de los suspirantes interponga un juicio de amparo indirecto contra la autoridad correspondiente por no iniciar dicho relevo.

Y, si como lo advirtió la semana pasada el columnista político seudónimo Tony Soprano, su nombramiento carga vicios de origen, supuestamente porque no estuvo apegado a derecho en la legislatura pasada, aunque no sea culpa del propio Teomitzi Sánchez, su estadía en el organismo no sería únicamente incómoda, sino incluso ilegal y todos sus pliegos de observaciones y cargos podrían ser derrumbados con amparos a los presidentes municipales y funcionarios infractores: Se analizará si ésta o la próxima legislatura determinan permanencia en la ASE de Francisco Fidel Teomitzi Sánchez: Eduardo Castillo

Este contexto ratifica que la permanencia del encargado de despacho en la ASE podría estar sostenida con pincitas y el próximo titular del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, tendrá que abordar a fondo la situación y “desfacer” este entuerto: Servir a Puebla con honestidad y trabajo verdadero: Pável Gaspar en Primer Informe de Actividades

INUNDACIONES EN LA SIERRA NORTE Y EL DESMARQUE DE SHEINBAUM RESPECTO A AMLO

No tengo motivo alguno para ser fan de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, principalmente por la impunidad que –hasta ahora- su gobierno ha permitido a sujetos que depredaron el país el sexenio pasado, como Adán Augusto López, Alejandro Gertz Manero, Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara y los propios hijos de Andrés Manuel López Obrador: Empresa donde labora José Ramón López Beltrán sí pertenece a hijos de empresario ligado a la 4T: AMLO

Pero hasta los detractores de la titular del Ejecutivo federal tendrían que admitir, reconocer que las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí demostraron que ella se cuece muy aparte de AMLO, quien durante las inundaciones por el huracán Grace (agosto 2021) en Huauchinango y otros municipios de la entidad ¡ni siquiera se dignó a visitar o consolar a los damnificados!.

En aquélla ocasión, como frente a todas las desgracias que ocurrieron en nuestro país durante su administración, como lo sucedido en la Línea 12 del metro, López Obrador fue lejano, omiso, soberbio y hasta grosero con los afectado y sus familiares: Al menos 13 muertos y 70 lesionados, saldo preliminar de la caída en la línea 12 del metro, confirmó el gobierno de la Ciudad de México

EL REGAÑO A LÓPEZ ANGULO

AMLO no atendió a los afectados por el huracán Grace en 2021. Incluso, no visitó Huauchinango sino hasta dos meses después de la devastación, en octubre de ese año, cuando regañó a los airados damnificados, que le reclamaban la falta de apoyo e innumerables irregularidades en ejecución de su presunto plan de reconstrucción e indemnización: Fotonota: En Huauchinango damnificados por el huracán Grace denuncian ante AMLO la falta de apoyo de la secretaría federal de Bienestar

En contraste, al menos hasta ahora, Sheinbaum Pardo sí acudió a los estados-municipios dañados por las inundaciones, se comprometió a respaldar a los damnificados e, incluso (aplausos) exhibió al sátrapa inútil presidente de Huauchinango, Rogelio López Angulo: Video: Regaña la presidenta Sheinbaum al alcalde Rogelio López Angulo

Obvio: No basta con que la titular del ejecutivo federal haya acudido a algunos municipios afectados por las lluvias y consolado a los afectados, ahora deberá concretar programas VERDADEROS de reconstrucción de camiones, puentes, viviendas, escuelas e incentivar la reactivación económica y productiva en los lugares dañados, ya que la mayoría de los ediles –como ella misma lo dijo en Pantepec – no rebuzna porque no sabe la tonada: Video: Sheinbaum visitó el refugio temporal El Carrizal en Pantepec