La película “A pesar de ti” se estrena en las salas de cine a nivel nacional el jueves 23 de octubre

Dirigida por Josh Boone, con las actuaciones de Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Sam Morelos, Scott Eastwwod, Willa Fitzgerald y Clancy Brown.

Su slogan: “Cuando la vida te derrota, el amor te levanta”.

Una historia que aborda temas universales como la familia, el amor, el duelo y las segundas oportunidades.

Por Mino D’Blanc

El próximo jueves 23 de octubre se estrena a nivel nacional en las salas de cine la película “A pesar de ti”,

Sinopsis: está basada en el bestseller “A pesar de ti”. Morgan Grant y su hija Clara exploran lo que queda atrás después de un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a confrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. Es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia.

Con Garantía Cinépolis, “A pesar de ti” asegura a los espectadores una experiencia emotiva y memorable. El director Josh Boone (“Bajo la misma estrella”, 2014) se ha consolidado como un cineasta capaz de trasladar novelas al séptimo arte con fidelidad y sensibilidad, manteniendo la esencia de la obra original y logrando conmover de manera auténtica a la audiencia. Esa misma visión se refleja en esta nueva adaptación, en la que un elenco de primer nivel con trayectorias sólidas y versátiles, aporta autenticidad y fuerza emocional a cada personaje.

Bajo esta línea, la película cuyo slogan es “Cuando la vida te derrota, el amor te levanta”, aborda temas universales como la familia, el amor, el duelo y las segundas oportunidades, compartiendo distintas perspectivas en las que la audiencia podrá verse reflejada: desde el primer amo adolescente hasta el amor maduro, las decisiones que cambian la vida, las pérdidas familiares, el duelo, las traiciones inesperadas y los vínculos irrompibles. Una montaña rusa de emociones que quienes vean la película, vivirán de inicio a fin.

Presentada por Paramount Pictures, en asociación con Constantin Film, Domain Entertainment y Nort.Five.Six, “A pesar de ti” es una producción del mismo Constantin Film, además de Harbinger Pictures & Frayed Pages.

Basada en la novela “Colleen Hoover”, la dirección de Josh Boone y el guion de Susan McMartin, “A pesar de ti” fue producida ejecutivamente por Oliver Berben, Colleeen Hoover, Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Jon D. Wagner, Emily Magee, Pete Chiappetta, Anthony Titanegro, Andrew Lary, Michael Rothstein, Samuel Hall y Warren Goz y producida por Brunson Gree, p.g.a., Anna Todd, Flavia Viotti, p.g.a. y Robert Kulzer.