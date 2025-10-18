Viajaron 249.0 millones de pasajeras/os en los sistemas de transporte urbano, durante agosto de 2025, cifra que se mantuvo respecto a la de un año antes

Staff/RG

La estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) presenta las características de los sistemas estructurados de transporte urbano de pasajeros de las principales áreas metropolitanas, como las y los pasajeros transportados y kilómetros (km) recorridos, entre otras.

Durante agosto de 2025, el sistema de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México —que se integra por las 16 alcaldías de Ciudad de México y los municipios conurbados del estado de México con los que se comparte transporte— prestó servicio a 179.8 millones de pasajeras y pasajeros, cantidad 1.4 % superior a la del mismo mes de 2024. La distancia que cubrió el sistema fue de 30.0 millones de km, cifra que descendió 2.8 % en su comparación anual.

Las y los pasajeros del sistema de transporte de Guadalajara sumaron 27.6 millones: representaron una baja de 7.0 % a tasa anual. El sistema de transporte recorrió 3.5 % menos kilómetros que en agosto de 2024.