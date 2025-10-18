Bogotá llega el Circuito Mes del Reggae

Staff/RG

­La Fundación SUWAO presenta el Circuito Mes del Reggae, una iniciativa inédita posible gracias a la beca LEP, Circuitos de música en vivo. Este proyecto marca un nuevo capítulo en la historia del reggae y ska en la ciudad, al reunir en un solo recorrido a 19 bandas y artistas local es que representan la diversidad, el talento y la energía del movimiento y sus sonidos afines.

Del 18 de octubre al 22 de noviembre, el circuito se tomará la localidad de Chapinero con una programación que incluye feria, fiestas y conciertos en tres escenarios claves de la movida cultural capitalina: Lucky Bar, Relevent Music Hall y La Sucursal. Cada espacio se convertirá en un punto de encuentro para disfrutar de la música, compartir experiencias y fortalecer la conexión entre público, artistas y comunidad.

Más que una serie de eventos, el Circuito Mes del Reggae es una plataforma de unión y colaboración, donde confluyen el reggae, el ska y otros ritmos del Caribe, creando puentes sonoros entre generaciones y estilos. La intención es clara: construir lazos entre proyectos emergentes y consolidados, promoviendo la circulación artística y visibilizando la fuerza creativa que habita en la escena independiente.

­La programación se destaca por su carácter incluyente, diverso y seguro, garantizando espacios de respeto y disfrute para todos los asistentes. Además, contará con una poderosa cuota femenina, con artistas que brillan tanto sobre el escenario como detrás de las tornamesas: un grupo de DJ’s y selectoras reconocidas por su estilo, selección musical y aporte a la cultura y movida urbana.

A lo largo del circuito, el público podrá disfrutar de conciertos y describir nuevos proyectos, encuentros culturales, y una feria que reunirá emprendimientos, arte, moda y gastronomía con identidad. Todo esto acompañado por una agenda de invitados sorpresa que se unirán en distintos momentos para compartir su energía y sumarse a esta gran celebración.

Este Circuito Mes del Reggae no solo celebra la música, sino también el espíritu de comunidad, la autogestión y el trabajo colectivo. Es una invitación a vivir la musicultura desde el corazón de Bogotá, apoyando las bandas y proyectos locales que mantienen viva la llama del mensaje y el ritmo.

Ven, vibra y haz parte de esta historia que en Bogotá sigue creciendo.

Un circuito para la gente y por la gente que se hace realidad gracias al programa de estímulos del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES,a través de la Beca LEP

Circulación: Circuitos de Música en Vivo 2025 donde la música en vivo será la protagonista.

Disfruta de toda la programación y conoce los sonidos de la ciudad :

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

LUCKY BAR, Calle 59 #13-52

LA MINA + BIEN ESTAR SELEKTAH, RADIOETIOPE DJ SET, DJ GOODFELLA

Entrada Libre

VIERNES 24 DE OCTUBRE

LA SUCURSAL VENUE, Calle 59 #13-32

BUMAIA, LOS MAKONNEN, VILLEGAS, KEITA ROOTSSELECTA

$20.000 incluye bebida

VIERNES 31 DE OCTUBRE

RELEVENT MUSIC HALL, Carrera 9a # 60-27

ALTO GRADO, LOS CANDELARIANS, LA URBAND SOUND MACHINE, LA MONKY BAND DJ SET VILLANA

$30.000 incluye bebida

SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

LUCKY BAR, Calle 59 #13-52

DJ BELTSAZAR, CRISTINE KEELER, KMI BOUK ( Seraquedá Reggae & Turi Rastaman )

Entrada libre

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

RELEVENT MUSIC HALL, Carrera 9a # 60-27

EL PUNTO SKA, SKARTONE, JAVIERALERTA,LOS HIGHROS , BAYONATS

$30.000 incluye bebida

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

LA SUCURSAL VENUE, Calle 59 #13-32

SEÑOR LEDESMA, AGUA BRAVA, COOL DANY, ENCUENTROELEMENTOS

$20.000 incluye bebida

Para esta edición circuito, contamos con el valioso apoyo de aliados que son pilares en la escena local e internacional como Radio Ital, JPG Gestión cultural y Pull It Up Radio su compromiso, sumado al de otros medios esenciales, es lo que permite que el circuito reggae se mantenga vivo, sonando y activo en cada rincón de la ciudad. ¡Unidos por la música y la cultura!