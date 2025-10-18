El Gobierno de Tonantzin Fernández transforma vidas y mejora servicios

Staff/RG

Con la instalación de calentadores solares y acciones del programa “Transformación en Marcha”, se impulsa el desarrollo integral de las familias cholultecas

San Pedro Cholula, Pue. – En favor del bienestar y el progreso de las familias cholultecas, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, supervisó la instalación de calentadores solares recientemente entregados, así como los avances del programa “Transformación en Marcha”.

En la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla, personal de la Secretaría de Bienestar llevó a cabo la instalación de más de 50 calentadores solares en igual número de hogares. Las y los beneficiarios expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando que es la primera vez que son considerados en un programa de este tipo.

La presidenta municipal destacó que este proyecto representa uno de los compromisos de campaña cumplidos por su administración, al tiempo que informó que en esta etapa se entregaron 2 mil calentadores solares, reafirmando que los beneficios seguirán llegando a todas las comunidades del municipio.

Posteriormente, en el barrio de San Pablo Tecamac, la presidenta constató los trabajos del programa “Transformación en Marcha”, donde participaron las cuadrillas de Bachetón, el Organismo de Limpia y Servicios Públicos, realizando labores integrales de mejora en vialidades, que incluyen bacheo, retiro de maleza, reparación de alumbrado público y limpieza general.

Tonantzin Fernández subrayó que este programa tiene el propósito de coordinar esfuerzos entre diversas áreas del Ayuntamiento, con el objetivo de dignificar los espacios públicos y ofrecer una atención más eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, informó que, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), se han conformado 175 comités vecinales, integrando recientemente los de la 11 y 13 Oriente-Poniente, con el fin de fortalecer la participación ciudadana y ofrecer una respuesta inmediata ante emergencias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de trabajar en sinergia y cercanía con la gente, garantizando servicios públicos de calidad que mejoren la calidad de vida de las y los cholultecas.