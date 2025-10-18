Puebla da voltereta y derrota a Tijuana en la Jornada 13 de la Liga MX

TUDN

Con doblete de Carlos Baltazar puebla regresa de un 2-0 en contra y se impone a los Xolos durante la cabalística Jornada 13 de la Liga MX.

Con un espectacular regreso tras ir cayendo 2-0 en el inicio de la segunda parte, Puebla consiguió la voltereta y terminó por vencer 4-3 a Tijuana en encuentro de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

A minuto 50, tras un derribe en el área, en esta ocasión se marcó penal a favor de Tijuana, para que llegara Kevin Castañeda y lo ejecutara de manera magistral para poner al frente a unos Xolos que no habían generado peligro.

Y la fiesta de Xolos y Castañeda continuó al 59, cuando tras un trazo perfecto al área, Kevin encontró la de gajos de frente al área, para solamente empujarla y mandarla al fondo y conseguir su doblete el 2-0 en favor de los visitantes.

A los 67′, tras una jugada de pared en los linderos del área, el balón cayó a los pies de Ricardo Marín, quien no desaprovechó la oportunidad de mandar la de gajos al fondo y revivir al Puebla.

Dos minutos después, con un equipo de La Franja en euforia, Alejandro Organista abrió el pase desde los linderos del área, para que la tomara Álvaro De La Rosa y la mandara al fondo para el sorpresivo empate 2-2 en el marcador.

Sin embargo, el gusto le duró poco al Puebla, ya que solamente un minuto después, Mourad Daoudi se apareció en el área, disparó y, ante la imposibilidad de Jesús Rodríguez de detener un disparo que parecía atajable, el balón se fue a la redd para que la pizarra volviera a ponerse a favor de los Xolos.

Pero las emociones no terminaron ahí, al 83′, tras una serie de rebotes en el área, incluso una mano, el balón lo tomó Carlos Baltazar, le pegó desde la media luna y venció al guardameta para emparejar los cartones 3-3 y hacer estallar la grada del Cuauhtémoc.

Y ya en tiempo de compensación, el mismo Carlos Baltazar prendió nuevamente la de gajos desde los linderos del área, sacó el fogonazo potente y la mandó a la red para la espectacular voltereta de La Franja y llevarse la victoria 4-3 sobre los Xolos.

A pesar de la victoria, Puebla permanece en el fondo de la tabla de posiciones con solamente dos triunfos, mientras que Tijuana verá comprometida su sexta posición en el resto de la cabalística Jornada 13.