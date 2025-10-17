Obras de impacto educativo en Amozoc: la unión hace la fuerza

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 17 de octubre de 2025.- De manera comprometida y unida, el ayuntamiento de Amozoc 2024-2027 con el liderazgo del presidente municipal Severiano de la Rosa Romero realiza acciones que fortalecen la educación en el municipio. Este viernes se llevó a cabo el corte de listón inaugural del Techado de Cancha de Usos Múltiples (DOMO) en la Escuela Primaria “Dieciocho de Noviembre”, ubicada en la colonia Las Cruces, un espacio que beneficiará a las presentes y futuras generaciones escolares.

El acto fue encabezado por el Presidente Municipal, Severiano de la Rosa Romero, acompañado del Arquitecto Gustavo Garrido, Director de Construcción y Supervisión de CAPCEE; la Directora del plantel, Jocelyn Morales; delegados de la microrregión 17 del Estado de Puebla, así como padres de familia, autoridades escolares, regidoras, regidores, síndico, secretario y directores del H. Ayuntamiento 2024–2027.

Este domo fue posible gracias a la gestión conjunta entre el Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero y los padres de familia ante el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el Gobernador Alejandro Armenta.

La obra se realizó con una inversión total de $1,162,579 pesos, con una participación del 50% por parte del Gobierno del Estado y 50% del Ayuntamiento de Amozoc.

Asimismo, la escuela fue beneficiada a través del programa impulsado por el Gobierno Federal “La Escuela es Nuestra”, con la construcción de un aula educativa, la impermeabilización de otras, y la edificación de una cisterna captadora de agua pluvial bajo el domo, esta última con la aportación económica de los padres de familia.

Antes del corte inaugural, el Supervisor de la Zona Escolar de Amozoc 066, Mtro. Antonio Hernández, agradeció a los tres niveles de gobierno por tan importantes obras y reconoció la participación activa de los padres de familia, destacando que “la unión hace la fuerza”.

Asimismo, resaltó el trabajo realizado durante el primer año de gestión del edil Severiano de la Rosa Romero, y refrendó su compromiso de continuar apoyando los proyectos educativos venideros.

Con estas acciones, los tres niveles de gobierno reafirman su compromiso con la educación, el bienestar y el desarrollo de Amozoc.

Cabe destacar que se encuentran dos domos más próximos a su entrega oficial, en la Escuela Técnica No. 147 y la Escuela Miguel Cástulo Alatriste.