Localizan cadáver arrastrado por deslave en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Como parte de la búsqueda de personas desaparecidas, Protección Civil y bomberos de Huauchinango realizó localizaron un cuerpo sin vida en el río en las inmediaciones de la colonia Chapultepec y el camino a Cuacuila.

Tras el hallazgo, fueron notificados los familiares y las autoridades correspondientes, confirmaron la identidad de Lázaro “N”, 39 años de edad.