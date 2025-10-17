Localizan cadáver arrastrado por deslave en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Como parte de la búsqueda de personas desaparecidas, Protección Civil y bomberos de Huauchinango realizó localizaron un cuerpo sin vida en el río en las inmediaciones de la colonia Chapultepec y el camino a Cuacuila.
Tras el hallazgo, fueron notificados los familiares y las autoridades correspondientes, confirmaron la identidad de Lázaro “N”, 39 años de edad.
