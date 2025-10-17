Intensa tormenta con granizo en Puebla capital

Erika Méndez
La tarde de este viernes desde las 14:30 horas comenzó a llover de manera intensa en Puebla capital, inició por la zona norte de la ciudad.
La fuerte precipitación con granizo generó de inmediato inundaciones y que diversas calles se convirtieran en ríos, como en la María.
Otras áreas afectadas fueron La Margarita, Diagonal Defensores de la República, la colonia 10 de mayo, Villa Posadas, entre otras.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado saldo afectaciones por el agua.
