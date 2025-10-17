Mundial de Voleibol en San Pedro Cholula incentiva a los jóvenes a incursionar en el deporte profesional”: Tonantzin Fernández

*- La presidenta municipal afirmó que la visita del Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 es un éxito.*

Desde Puebla

*17 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.–* La presidentamunicipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, destacó que la realización del Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 en el municipio representa un éxito rotundo y un ejemplo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para promover el deporte, el turismo y la economía local.

Con la participación de 30 países y 64 competidores, la edil informó que del 15 al 19 de octubre se espera la llegada de más de 20 mil visitantes, atraídos por este evento deportivo internacional, lo que generará una derrama económica superior a los 40 millones de pesos, impulsando directamente el desarrollo económico de San Pedro Cholula.

Asimismo, celebró el triunfo de las selecciones femenil y varonil mexicanas frente a Alemania y Bélgica, respectivamente, al señalar que estos resultados demuestran el talento y nivel competitivo del deporte mexicano, al tiempo que exhortó a las y los jóvenes cholultecas a incursionar en el deporte profesional como una forma de crecimiento y superación.

Tonantzin Fernández subrayó que San Pedro Cholula se ha consolidado como un epicentro deportivo y turístico a nivel nacional e internacional, recordando la reciente llegada de La Carrera Panamericana, la cual visitó el municipio después de tres décadas y reunió a pilotos de todo el mundo.

Finalmente, anunció que en las próximas semanas se llevará a cabo una carrera de ciclismo nacional que tendrá como punto de inicio y meta la Plaza de la Concordia, con recorrido hacia el Cerro Zapotecas, invitando a la ciudadanía y visitantes a participar y disfrutar de las actividades culturales, deportivas y turísticas programadas para el cierre de año.