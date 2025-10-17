Aún hay 13 comunidades incomunicadas en Puebla por las lluvias: Armenta

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que aún hay 13 comunidades incomunicadas tras las fuertes lluvias del 9 y 10 de octubre.

Este viernes, se enlazó a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le indicó que dichas zonas pertenecen a 23 municipios afectados.

Le informó que actualmente hay 122 maquinarias en la liberación de caminos y el levantamiento de escombros.

Y agradeció a las Secretarías de Marina y Defensa Nacional por continuar tareas, como puentes aéreos, entrega de despensas y rescate de personas.

MENSAJE DEL GOBERNADOR A LA PRESIDENTA

Muchas gracias por el todo el apoyo.

En Puebla pasamos de 77

comunidades al principio

incomunicadas en 23

municipios al día de hoy, a 13 comunidades solamente incomunicadas de los 23

municipios que sufrieron afectaciones. En todos, en las cabezeras, ya hay comunicaciones vía terrestre.

Agradecerle presidenta la labores de la SEDENA, Marina y la Guardia,

haciendo puentes aéreos en todos los lugares, han realizado el apoyo con víveres, rescatando personas, las imágenes que le hemos enviado, los reportes así lo refieren.

Cada vez más hay restablecimiento de energía electrónica.

También le queremos agradecer a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex a Infraestructura, que prácticamente de 117 maquinaria que teníamos, ya tenemos 122 máquinas trabajando, todas las carreteras, caminos que estaban aislados, se están reparando provisional.

Los secretarios de su gabinete han estado recorriendo Puebla, el ISSSTE, el IMSS, el IMSS-Bienestar, Salud.

El día de hoy estaremos en

Tlacuilotepec; la Maestra Lety ha estado muy pendiente, el Dr. David Kersenovich va a estar con nosotros, el maestro Mario Delgado, todos.

Presidenta la verdad ha sido un trabajo extraordinario.

Mantenemos las cifras de 18 personas fallecidas lamentablemente y 5 personas no localizadas.

Bienestar está ya atendiendo todos los municipios, como lo dice la Maestra Ariadna; y estamos muy agradecidos por el apoyo que le ha brindado a Puebla, oportuno, eficiente, eficaz.

Estamos ya en labores de limpieza y en labores de recuperación de las casas y de los camiones de manera provisional, muchas gracias presidenta, la esperamos en Puebla con cariño, con gratitud.