A una semana del desastre: Dos visiones

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

La SIP resalta los peligros que acechan a la libertad de prensa

LA COMISIÓN NACIONAL del Agua (Conagua), realiza operativos de atención de emergencias hidrometeorológicas en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, con los cuales se han desalojado casi un millón 47 mil metros cúbicos de agua anegada y se han distribuido más de 314 mil 600 litros de agua potable. En esas acciones de auxilio en las zonas afectadas por las lluvias recientes, participan 89 brigadistas especializados, quienes operan 71 equipos de atención de emergencias. Concretamente en Puebla, informa la Conagua Puebla se atienden diversas situaciones hidráulicas, como son el traslado de una planta potabilizadora al municipio de Pantepec; un camión hidráulico, a Huachinango, y cuatro carros tanque son operados en Huachinango, tres en Xicotepec y uno en Francisco Z. Mena. También, se trasladó un camión especializado para el desazolve, equipo de potabilización y ocho carros tanque. Hasta ahora, se han suministrado más de 220 mil litros a Huachinango, Francisco Z. Mena y Xicotepec y , se han desazolvado 10 pozos de visita y mil 600 metros de drenajes, con el fin de facilitar su operación y reducir riesgos de anegación… Hasta aquí la información más reciente del organismo oficial de la federación, a una semana de los desastres que ocasionaron las torrenciales lluvias en nuestra entidad y 4 Estados más. El desastre natural dejó, según informes, 66 personas muertas y 75 desaparecidas, miles de damnificados, muchos ríos desbordado y afectaciones al transporte por deslaves en carreteras.

EL PASADO MARTES, EL PRESIDENTE del CDE del PRI, Juan José Castro Justo, exigió al Gobierno de Morena actuar con eficacia y responsabilidad para atender a la población, que careció de acciones preventivas y recordó que en 2021 el oficialismo eliminó los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el PRI señaló en aquel momento, que era una decisión errónea y criminal.

“Hoy que se necesitan esos recursos de respuesta inmediata, MORENA pretende engañar al pueblo de México con migajas y donativos que en nada resuelven la grave situación que afecta a miles de familias”, afirmó. El dirigente manifestó su solidaridad a las familias que resultaron afectadas en el Norte de Puebla por causa de las lluvias registradas la semana pasada. Ante representantes de medios informativos locales, lamentó la deficiencia de las administraciones morenistas para llevar a cabo acciones preventivas, con información oportuna y adecuada que evitara daños, sobre todo, por la pérdida de vidas humanas. Poir su parte el dirigente municipal Jorge Eduardo Amador Alarcón y la subsecretaria de gestión social estatal, Ingrid Maldonado Rodríguez, informaron que se han abierto dos centros de acopio para apoyar a los damnificados del fenómeno climatológico que ocasionó miles de víctimas, los cuales estarán funcionando en el edificio de la 5 poniente 122 y en la sede del Comité Estatal, ubicado en la Diagonal Defensores de la República No. 862, en la colonia Adolfo López Mateos.

ANTE LAS INTENSAS lluvias registradas el pasado fin de semana que afectaron a diversas comunidades de la Sierra Norte de Puebla, Agua de Puebla envió brigadas de apoyo con personal especializado y equipos hidroneumáticos para realizar labores de limpieza y desazolve en la red de drenaje, instalaciones sanitarias y viviendas afectadas en los municipios de Xicotepec y Huauchinango. Se enviaron unidades hidroneumáticas: Vactors y Aquatech a colonias como el Gran Canal en la comunidad de Villa Ávila Camacho conocida también como La Ceiba en el municipio de Xicotepec, así como en la colonia Adolfo López Mateos en Huauchinango, donde coladeras y pozos de visita se encontraban obstruidos por tierra, lodo, piedras y basura arrastrada por la corriente. Estas obstrucciones ocasionaron inundaciones en diversas zonas de esas comunidades…Ayer amigos de Huauchinango me comentaron que es urgente atender el problema de la sierra norte poblana, pues se requieren pipas de agua potable; y no solamente botellas chicas del líquido. También es necesario activar las cocinas comunitarias. También dijeron que esperan que pronto el gobierno abra un programa de empleo temporal…

EN LA 81ª ASAMBLEA General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que inició este jueves en la localidad de Punta Cana, República Dominicana, el presidente de este país, Luis Abinader Corona y el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, suscribieron la Declaración de Salta II Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital. “Sabemos que un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad. Y un gobierno que protege la verdad, venga de donde venga, protege su gente. Por eso hemos impulsado el proceso de modernización de nuestra legislación sobre libertad de expresión y medios de comunicación para adecuar a los desafíos del siglo XXI”, dijo el mandatario ante más de 200 editores y periodistas del hemisferio. En un boletín se informa: “El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, director de La Prensa Gráfica de El Salvador, inauguró la reunión y resaltó los peligros que acechan a la libertad de prensa, enfatizando la situación de periodistas y medios en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Donald Trump. “La embestida del gobierno contra medios y periodistas, la utilización de demandas judiciales como instrumento de hostigamiento y las amenazas a licencias de radiodifusión han puesto de manifiesto una peligrosa deriva. No se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas; se trata de un debilitamiento del sistema democrático más influyente de nuestro hemisferio. Y lo que ocurre en Washington, no nos engañemos, repercute en toda América”, expresó Dutriz…El presidente de la SIP destacó que en el último año se llevaron a cabo en Guatemala, Panamá, Costa Rica, Perú y Washington DC, y anunció nuevos recursos para fortalecer la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX)… Hasta la próxima… D.M.