Video: Bloquean caseta en la Cuacnopalan-Oaxaca

Desde Puebla

Transportistas y taxistas protagonizan un conflicto creciente tras el bloqueo en la caseta de Madero de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, donde ambos sectores se enfrentan por sus demandas y afectaciones.

La situación ha generado caos vial y molestia entre los automovilistas, mientras las autoridades buscan mediar para evitar que el conflicto escale.

Se recomienda extremar precauciones y evitar la zona.