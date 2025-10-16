Video: Bloquean caseta en la Cuacnopalan-Oaxaca

Desde Puebla
Transportistas y taxistas protagonizan un conflicto creciente tras el bloqueo en la caseta de Madero de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, donde ambos sectores se enfrentan por sus demandas y afectaciones.
La situación ha generado caos vial y molestia entre los automovilistas, mientras las autoridades buscan mediar para evitar que el conflicto escale.
Se recomienda extremar precauciones y evitar la zona.
