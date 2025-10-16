Parquímetros en San Alejandro, el 1 de noviembre: Leobardo Rodríguez

María Tenahua

El presidente de la comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos del cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez, confirmó que a partir del 1 de noviembre comenzarán los parquímetros en las inmediaciones del hospital de San Alejandro y Ortopedia.

Comentó que hasta el momento se tiene conocimiento de que la inauguración del nuevo nosocomio de San Alejandro será el próximo mes, debido a que han comenzado a retirar algunas vallas en el nosocomio.

Asimismo, señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no les ha confirmado la fecha; sin embargo, el gobierno municipal ha determinado ya no postergar este funcionamiento.

Recordó que serán 250 cajones en esta zona, por lo tanto, los ciudadanos tendrán que inscribirse en la plataforma alnocupar un lugar en este nuevo cuadrante.