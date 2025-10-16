Localiza Comisión de Búsqueda a 3 personas más en la Sierra Norte

Staff/RG

Huauchinango, Pue.- En el transcurso del día, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, logró la localización de 3 ciudadanos lamentablemente sin vida, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el norte de la entidad.

Como resultado de las acciones de búsqueda y rescate realizadas en diferentes municipios, se localizaron a dos personas que contaban con ficha de búsqueda y una más, sin ficha, pero que fue localizada durante las labores.

Se trata de:

•⁠ ⁠Rey Hernández Carballo, de 17 años, originario del municipio de Tlacuilotepec.

•⁠ ⁠Juana Aurelia Valencei González, de 70 años, originaria del municipio de Naupan.

•⁠ ⁠Santiago Juárez Pérez de 71 años, de Naupan.

Las labores de búsqueda se llevaron a cabo en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, bajo un enfoque humanitario y con el uso de tecnología especializada para la localización en zonas de difícil acceso.

Al momento, ya son 18 personas fallecidas y aún se cuenta con 5 desaparecidas y con ficha de búsqueda:

*Lázaro Gayosso Rodríguez, 40 años de Huauchinango.

*Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, de Huauchinango.

*Pedro Segura Muñoz, 75 años de originario de Tetela de Ocampo.

*Sergio Franco Juárez, 70 años, de Huauchinango.

*Albino Calderón Islas, 82 años, de Naupan.