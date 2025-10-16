Localiza Comisión de Búsqueda a 3 personas más en la Sierra Norte

Staff/RG
Huauchinango, Pue.- En el transcurso del día, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, logró la localización de 3 ciudadanos lamentablemente sin vida, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en el norte de la entidad.
Como resultado de las acciones de búsqueda y rescate realizadas en diferentes municipios, se localizaron a dos personas que contaban con ficha de búsqueda y una más, sin ficha, pero que fue localizada durante las labores.
Se trata de:
• Rey Hernández Carballo, de 17 años, originario del municipio de Tlacuilotepec.
• Juana Aurelia Valencei González, de 70 años, originaria del municipio de Naupan.
• Santiago Juárez Pérez de 71 años, de Naupan.
Las labores de búsqueda se llevaron a cabo en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, bajo un enfoque humanitario y con el uso de tecnología especializada para la localización en zonas de difícil acceso.
Al momento, ya son 18 personas fallecidas y aún se cuenta con 5 desaparecidas y con ficha de búsqueda:
*Lázaro Gayosso Rodríguez, 40 años de Huauchinango.
*Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, de Huauchinango.
*Pedro Segura Muñoz, 75 años de originario de Tetela de Ocampo.
*Sergio Franco Juárez, 70 años, de Huauchinango.
*Albino Calderón Islas, 82 años, de Naupan.
You may also like
-
Recuperan caminos y rehabilitan servicios en Pahuatlán
-
Gobierno estatal inicia evaluación de daños en infraestructura educativa, derivados por lluvias en la Sierra Norte
-
Gobierno de Puebla refrenda atención permanente en la Sierra Norte, ningún municipio se queda sin apoyo: Armenta
-
23 municipios de Puebla declarados como desastre natural
-
Suma Puebla 15 fallecidos por las fuertes lluvias: SG