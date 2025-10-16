Por derrumbe, clausuran carretera El Estanco- Cañadas de Nanchititla, en Luvianos

Staff/RG

Luvianos, Méx.- La carretera que comunica la comunidad de El Estanco con Cañadas de Nanchititla, en el municipio de Luvianos, fue cerrada totalmente tras registrarse un nuevo derrumbe que bloqueó el paso vehicular y peatonal, en la misma zona donde anteriormente se habían reportado deslaves, informó la administración municipal de Luvianos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a través del C5, el cierre se mantendrá de manera indefinida mientras se realizan los trabajos para liberar la vialidad y garantizar la seguridad de los habitantes.

El derrumbe dejó toneladas de tierra y rocas sobre la carpeta asfáltica, lo que impide el tránsito ya que representa un riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones.

Por tal motivo, elementos de Protección Civil municipal y equipos de emergencia acudieron al sitio para acordonar la zona y comenzar las labores de retiro del material.

Autoridades municipales informaron que la vía es una ruta esencial para las comunidades rurales, por lo que ya se analizan estrategias para restablecer el paso lo antes posible.

Finalmente, exhortaron a la población a no intentar cruzar ni acercarse al área afectada, y recordaron que cualquier emergencia puede reportarse al 911.