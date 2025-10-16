Gaby Mejía Luchaba por un mejor país y por Colima: ONMPRI

Staff/RG

Desde el Organismo Nacional de Mujeres Priistas nos solidarizamos con los familiares y seres queridos de nuestra querida compañera, Gabriela Mejía Martínez, presidenta del ONMPRI en el estado de Colima, quien fue asesinada la tarde de este martes mientras viajaba en su camioneta en compañía de su hermano, quien también resultó herido en el atentado.

Condenamos este acto cobarde y vil por el que se le arrebató la vida a una mujer, con causa, aguerrida y que todos los días desde su trinchera luchaba por un mejor país y por su estado.

Exigimos resultados contundentes en la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de Justicia del Estado de Colima y que caigan todos los responsables de este lamentable hecho que se suma a la ola de violencia que se vive todos los días en nuestro país.

Hoy despedimos a una gran mujer, madre de familia, hija y amiga que nos marcó con sus acciones, causas y amor por México.