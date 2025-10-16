NASCAR México Series llega a Aguascalientes para definir a los finalistas del campeonato

Staff/RG

Un momento crucial se vivirá este 19 de octubre en el serial de autos stock más importante de Latinoamérica, NASCAR México Series, que vuelve al Óvalo Aguascalientes México para disputar el último corte de playoffs, donde el grupo de siete contendientes se reducirá a cuatro pilotos que competirán por el título.

Titulada “Aguascalientes El Gigante de México 170”, representa la 13ª fecha del calendario, semifinal de una larga temporada que busca a su campeón 2025, teniendo una dura lucha en sus dos categorías, siendo Alex de Alba, el vencedor del desafío potosino en la fecha 12, quien lidera NASCAR México, mientras Diego Ortíz, hace lo propio en Challenge Series.

El último ganador en suelo hidrocálido, Xavi Razo, llega en peligro de salir de la contienda, estando en el último sitio de los playoffs, por lo que querrá repetir el triunfo obtenido durante la 4ª carrera de la actual campaña.

Será este domingo 19 de octubre cuando se dé el inicio de la contienda pactada a 170 vueltas o 100 minutos, en punto de las 13:40 horas, siendo una carrera decisiva a la que todas las mujeres serán las invitadas especiales, entrando de forma gratuita en el mes de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama.

Playoffs NASCAR México:

1.- Alex de Alba: 1141 pts.

2.- Julio Rejón: 1138 pts.

3.- Max Gutiérrez: 1120 pts.

4.- Eloy Sebastián: 1119 pts.

5.- Germán Quiroga: 1117 pts.

6.- Abraham Calderón: 1099 pts.

7.- Xavi Razo: 1098 pts.

Playoffs Challenge Series:

1.- Diego Ortíz: 1127 pts.

2.- Helio Meza: 1120 pts.

3.- Giancarlo Vecchi: 1109 pts.

4.- Santos Zanella Jr.: 1091 pts.

5.- Víctor Barrales: 1088 pts.

6.- Koke de la Parra: 1079 pts.

7.- Alonso Salinas: 1077 pts.

DATOS:

Los 4 primeros sitios en la tabla de playoffs de NASCAR México, buscan su primer título, siendo los contendientes de menor edad, tres de ellos por debajo de los treinta años.

Xavi Razo es el último vencedor en Aguascalientes, campeón de la Temporada Regular 2024 que está en peligro de quedar fuera de la lucha por el título.

Los dos únicos contendientes que han alzado el título de NASCAR México Series, se encuentran en peligro de salir de playoffs en Aguascalientes. Germán Quiroga (3 títulos), Abraham Calderón (2 títulos).

Rubén García Jr. es el máximo ganador en esta plaza con 6 victorias totales, seguido por Rubén Rovelo con 4 banderas a cuadros.

Esta carrera marca el final de la segunda ronda de playoffs, 3 pilotos se quedarán en el camino, avanzando a la gran final, los 4 mejor colocados en la tabla.

En NASCAR México, solo dos puntos separan al 4° y 5° lugar, mientras en Challenge Series son 3 las unidades que hacen la diferencia, por lo que nada está decidido y cualquier error podría costar caro a los protagonistas.

El óvalo inaugurado en 2009, cuenta con una longitud de 1.4 kilómetros y un peralte que lo hace altamente desafiante. Son 16° de peralte entre la curva 1, 2, 3 y 4; 4° en la recta posterior y 8° en la zona de meta.

Debido al mes de la concientización del cáncer de mama, todas las mujeres entran gratis al Óvalo Aguascalientes México.

PROGRAMA:

Sábado 18 de Octubre

10:00 a 11:00 hrs. – Práctica 1

13:10 a 14:10 hrs. – Práctica 2

14:30 hrs. – Calificación

Domingo 19 de Octubre

13:40 hrs. – “Aguascalientes El Gigante de México 170” Carrera a 170 vueltas o 100 minutos.

Transmisión en vivo: NASCAR México Series (Facebook y YouTube), Escudería Telmex (Facebook y YouTube), Claro Sports y Tubi.