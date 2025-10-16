Implementa INE plan emergente para recuperar Credenciales para Votar en zonas afectadas por graves inundaciones

Staff/RG

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplica un plan emergente para que las personas ciudadanas que perdieron su Credencial para Votar durante las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en varios estados del país puedan recuperarla.

Las personas ciudadanas que estén en esta situación y quieran recuperar su Credencial para Votar pueden solicitar su reimpresión en el módulo del INE más cercano, mediante la identificación de sus huellas digitales.

Para obtener esta atención especial es necesario que la persona solicitante haya tenido su Credencial para Votar vigente y su acta de nacimiento esté digitalizada en la base de datos del Padrón Electoral.

En el caso de las personas cuyo registro electoral no incluya su acta de nacimiento digitalizada es necesario que la presenten para realizar la solicitud de reimpresión de la Credencial para Votar; si no la tienen, pueden obtenerla en la página electrónica del Registro Civil.