Aprueba Congreso licencia por tiempo indefinido de legisladora Laura Artemisa

– Inicia desde este 16 de octubre

Desde Puebla

El Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado aprobó la solicitud de licencia de la diputada Laura Artemisa García Chávez, por tiempo indefinido mayor a 30 días y con efectos a partir del 16 de octubre de 2025.

En su mensaje, la diputada Laura Artemisa García Chávez agradeció la colaboración y el trabajo en equipo de las y los legisladores, pues las y los integrantes del Pleno siempre tuvieron la capacidad de debatir en un marco de respeto y pusieron en el centro de las decisiones a las y los poblanos.

“Necesitamos seguir trabajando para hacer de Puebla ese espacio que todos necesitamos. Quiero decirles a todos mis compañeros que seguiré siendo congruente a los principios por los que llegamos y por los que una mayoría también decidió el rumbo de Puebla y de los poblanos”, expuso.

De igual forma, destacó la importancia de seguir sirviendo a Puebla desde diferentes trincheras, trabajando para reducir las brechas, desigualdades y elevar la calidad de vida de las personas.