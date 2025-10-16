Aprueba Cabildo de Puebla Célula de Búsqueda y su instalación

Desde Puebla

Puebla, Pue., 16 de octubre de 2025.- Durante el desarrollo de la décima tercera sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, las y los integrantes del grupo edilicio aprobaron diversos puntos referentes a la estructura institucional y mejorar la eficiencia administrativa en beneficio de la ciudadanía.

Por unanimidad, las y los regidores, aprobaron el Punto de Acuerdo por el cual se crea la Célula de Búsqueda Municipal de Puebla y se instruye su instalación.

También fue avalado por unanimidad que, las invitaciones para la celebración de las Sesiones de Comisión Ordinarias y Extraordinarias se efectúen privilegiando los medios electrónicos, para reducir el consumo de hojas de papel.

De igual forma, se aprobó por mayoría de votos la información financiera comprendido del 1 al 30 de septiembre de 2025 e integrada por información contable, presupuestaria y programática relativa al mes de septiembre del Ejercicio Fiscal 2025, así como el Informe de Avance de Gestión Financiera y los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Fiscal Entidades Federativas y los Municipios correspondientes al tercer trimestre del Ejercicio 2025.

Asimismo, se aprobó reformar el artículo 321 Bis y se incorpora el recuadro con el numeral 87 del artículo 354, ambos del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. A su vez, se aprobó por unanimidad la convocatoria por la que se establecen las bases generales para la renovación de las inspectorías de sección del Municipio de Puebla para el periodo 2025-2027.

Por otro lado, por unanimidad se aprobó el dictamen el que se instruye la implementación del logotipo de la Norma Mexicana NMXR-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en toda la imagen institucional de las Dependencias y Entidades que integran la administración pública, así como en la documentación que se genere para las comunicaciones oficiales, internas y externas, para el Periodo Constitucional Municipal 2024-2027.

Además, aprobaron por unanimidad la modificación de la Estructura Orgánica del Sistema Municipal DIF para la Administración 2024-2027 y se expide el Reglamento Interior del Sistema Municipal DIF del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Por otro lado, como parte del orden del día, fue aprobado del Informe de la Noticia Administrativa y Estadística de la Administración Pública Municipal, del 1 al 30 de septiembre de 2025. Y se dio lectura al Informe Consolidado de la Secretaría del Ayuntamiento, mediante el cual se da cuenta de diversos cumplimientos a resoluciones del Ayuntamiento de Puebla y al Informe Trimestral de actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de septiembre de 2025 que rinden los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal.