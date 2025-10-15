“Transformación en Marcha” avanza con el compromiso de Tonantzin Fernández

*- La presidenta municipal supervisó los trabajos integrales que realizan diversas áreas en favor del municipio*

Desde Puebla

*15 de octubre,2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa impulsando acciones coordinadas para mejorar y dignificar la imagen urbana del municipio, a través del programa Transformación en Marcha, en el que participan las áreas de Obra Pública, Servicios Públicos, el Organismo de Limpia, Atención Ciudadana y Seguridad.

Durante un recorrido de supervisión, la presidenta municipal constató los avances de las brigadas integrales en la calle 11 Poniente-Oriente, de la 9 Sur a la avenida Ferrocarril, donde se llevaron a cabo labores de bacheo, retiro de maleza y verificación del alumbrado público.

Asimismo, personal de Atención Ciudadana y Seguridad visitó los domicilios de la zona para integrar a las y los vecinos a los chats de emergencia de la Dirección de Prevención del Delito, además de atender de manera personalizada diversas solicitudes vecinales.

Al respecto, Tonantzin Fernández destacó que una de las principales encomiendas de su administración es fortalecer el trabajo en equipo para garantizar el bienestar y la tranquilidad de las y los cholultecas, al tiempo que subrayó la importancia de supervisar el desempeño eficiente de todas las áreas municipales.

Finalmente, señaló que estos trabajos integrales continuarán realizándose tanto en la Cabecera Municipal como en las juntas auxiliares, con el objetivo de ofrecer vialidades seguras, limpias e iluminadas para todas y todos.