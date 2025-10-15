Suma Puebla 15 fallecidos por las fuertes lluvias: SG

Erika Méndez
En Puebla han perdido la vida 15 personas a consecuencia de las fuertes lluvias, informó el titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
En conferencia de prensa, destacó que al momento seis personas continúan desaparecidas y sigue su localización.
La víctima numero 15 se trataría de Fernando Meléndez, cuyo cuerpo no ha sido reconocido por sus familiares.
