Pahuatlán y Pantepec siguen incomunicados: Armenta

- Puebla cuenta con 11 aeronaves para entregar apoyos a los damnificados
Erika Méndez
El gobierno de Puebla cuenta con 11 aeronaves para entrega de apoyos a los damnificados por las fuertes lluvias, informó el mandatario estatal, Alejandro Armenta.
En conferencia de prensa, dijo que también continúan enviando maquinaria a la Sierra Norte para limpieza de caminos y comunidades.
En este sentido, la secretaría de Infraestructura informó que han logrado abrir nueve tramos carreteros.
Destacó que hasta el momento Pahuatlán y Tlacuilotepec siguen incomunicados, aunque reciben apoyo aéreo.
