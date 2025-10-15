Pahuatlán y Pantepec siguen incomunicados: Armenta

Puebla cuenta con 11 aeronaves para entregar apoyos a los damnificados

Erika Méndez

El gobierno de Puebla cuenta con 11 aeronaves para entrega de apoyos a los damnificados por las fuertes lluvias, informó el mandatario estatal, Alejandro Armenta.

En conferencia de prensa, dijo que también continúan enviando maquinaria a la Sierra Norte para limpieza de caminos y comunidades.

En este sentido, la secretaría de Infraestructura informó que han logrado abrir nueve tramos carreteros.

Destacó que hasta el momento Pahuatlán y Tlacuilotepec siguen incomunicados, aunque reciben apoyo aéreo.