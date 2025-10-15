Aumenta a 66 el número de personas fallecidas tras las lluvias en 5 estados del país

EL HERALDO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que son 66 las personas fallecidas por las lluvias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. En la conferencia de prensa matutina, detalló que son 75 las personas no localizadas.

Dijo que después de que se habilitó el número 079 se recibieron reportes de personas desaparecidas ya que inicialmente se tenían los reportes de los gobiernos estatales.

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que hasta el momento son dos los estudiantes fallecidos de la Universidad Veracruzana.

“Hasta ahora son dos estudiantes, lamentablemente fallecidos y no hay ninguna otra información, no hay ningún otro dato de acuerdo a la información recabada por la propia universidad de algún EstudiAnte. No localizado. Y repetimos, para todos aquellos familiares, que, por razones de la contingencia atmosférica, de las lluvias intensas, no encuentran un familiar, por favor que llamen al 079”, puntualizó.

Preparan micrositio sobre la emergencia

Adelantó que se prepara un micro sitio para dar a conocer la información sobre la emergencia.

“Estamos haciendo un micrositio, esto es importante, de información pública, para que todo esto se pueda conocer. Yo creo que el día de hoy en la tarde ya se tiene la información”, dijo.

“Otro dato importante es que se han localizado 103 personas a partir del 079, que se habían reportado también como no localizadas y a través de la comunicación con los estados fueron localizadas y más tarde podemos dar la cifra de personas que lamentablemente fallecieron y las que aún no han sido localizadas”, añadió.

Fonden, fideicomiso corrupto y con deudas: Sheinbaum

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era un fideicomiso corrupto y lleno de deudas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde la Mañanera de este 15 de octubre, la mandataria recordó que por el sismo de 2017 el

Fonden se quedó sin recursos.

“Lo único que tenía el Fonden por el sismo del 17 eran puras deudas, no tenía dinero el Fonden, para todos aquellos que dicen que el Fideicomiso aquel bastante corrupto desapareció, pues no, hay recursos suficientes, siempre hay una partida para emergencias, este año tiene 19 mil millones de pesos y el Fonden, además de un esquema muy burocrático, mucha corrupción, y lo que le dejó al gobierno de López Obrador fue pura deuda, nomás para documentar”, afirmó.

La titular del Ejecutivo federal reiteró que hay recursos suficientes para atender la emergencia

“Para todos los que siguen añorando el Fonden (…) para todos aquellos que dicen, primero, que la población sepa, que la gente sepa, que hay recursos suficientes para apoyar la emergencia, pero hay suficientes recursos para atender la emergencia y la reconstrucción y para el apoyo para cada hogar que haya perdido su vivienda. “Y también estamos en contacto con las familias que perdieron un ser querido para apoyarles de manera integral”, sostuvo.