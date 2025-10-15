Recuperan caminos y rehabilitan servicios en Pahuatlán

– El gobernador Alejandro Armenta y la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, recorrieron escuelas, viviendas y caminos afectados por las lluvias.

En coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, refuerza la atención humanista en comunidades dañadas en Pahuatlán como Paciotla y el Barrio de Chipotla, para garantizar apoyos y soluciones integrales.

Desde Puebla

PAHUATLÁN, Pue.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, encabezaron un recorrido de verificación en la comunidad de Paciotla, zona con importantes afectaciones por las lluvias atípicas recientes.

El mandatario inspeccionó escuelas, viviendas y caminos dañados, con el objetivo de coordinar apoyos inmediatos y asegurar la continuidad de servicios esenciales. Durante la supervisión también se destacó el respaldo total del Gobierno Federal, bajo la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la visita, el gobernador recorrió inmuebles afectados como el Kínder Telpochkali y un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), además de diversas casas dañadas en el barrio de Chipotla. Reafirmó que trabajan 11 grupos interinstitucionales para atender todas las zonas impactadas, con lo que se prioriza el restablecimiento de caminos, la entrega de víveres y la rehabilitación de servicios. Se han habilitado pasos provisionales y se coordina la llegada de maquinaria pesada para despejar escombros y permitir el acceso a las comunidades incomunicadas.

La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, reconoció la pronta respuesta del estado y expresó que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene atención directa sobre la situación. Resaltó que el esfuerzo principal es garantizar que la ayuda llegue a todas las comunidades, especialmente aquellas que aún enfrentan dificultades de comunicación y movilidad. Subrayó también la importancia de atender las escuelas dañadas y asegurar que los estudiantes regresen pronto a espacios seguros.

Por su parte, el presidente municipal de Pahuatlán, Eduardo Romero, agradeció el respaldo de los tres niveles de gobierno y destacó el esfuerzo de más de 500 habitantes que, con trabajo comunitario, lograron abrir caminos para facilitar el acceso a víveres y servicios básicos. Señaló que el municipio comienza una etapa de reconstrucción con esperanza y organización, reconoció que “Pahuatlán es grande por su gente”.