Hamas dice haber recuperado todos los restos de rehenes a los que pudo acceder

El ala militar de Hamas afirmó que ha cumplido con sus obligaciones y ha devuelto a Israel todos los rehenes vivos y los cuerpos de todos los rehenes muertos “a los que ha podido acceder”.

Añadió que “lo que queda de los cuerpos de los rehenes (que no fueron devueltos) requiere un gran esfuerzo y equipo especial para buscarlos, y estamos haciendo grandes esfuerzos para resolver este asunto”.

Anteriormente, Hamas anunció que trasladaría los cuerpos de dos rehenes más esta noche.

Los mediadores han advertido que el grupo islamista podría tardar semanas en localizar los cuerpos de todos los rehenes, debido al nivel de destrucción en la Franja de Gaza, reportó el medio The Times of Israel.

El medio recordó que “se creará un grupo de trabajo internacional conjunto para localizar los cuerpos desaparecidos, y un equipo egipcio ya está operando en la Franja para localizar y extraer a los rehenes fallecidos”.

