Video: En Huauchinango sigue la búsqueda de sobrevivientes o cadáveres

María Huerta
En Huauchinango, continúan la Marina y Guardia Nacional tratando de encontrar a personas atrapadas bajo el lodo tras las inundaciones por la tormenta tropical “Jerry”.
Elementos de la Marina y el ejército llevaron a cabo el PLAN DN-III, a fin de encontrar algun sobreviviente o cuerpos de personas que desafortunadamente perdieron la vida.
Así como acciones de limpieza, con personal de salud, para prevenir focos de infección.
You may also like
-
Para evitar colapsos en carreteras, gobierno pide confiar en centros de acopio de CIS y Casa Aguayo
-
Avanza Pepe Chedraui con orden en las finanzas en su primer año
-
Video: Tres municipios en Puebla siguen incomunicados por lluvias, informó Armenta
-
Sedena ha rescatado a 30 personas en la Sierra Norte de Puebla
-
Diputados locales sumados en apoyo a damnificados por lluvias