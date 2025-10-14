Gobierno estatal exhorta a presidentes municipales a manejar sin sesgos ni manipulación el apoyo a damnificados 

María Huerta

A través de un comunicado, el gobierno de Puebla exhortó a los presidentes municipales a mantener la imparcialidad y sin ningún sesgo los apoyos, víveres y servicios a las familias afectadas por las recientes lluvias en la Sierra Norte y regiones aledañas.

“Todos los programas de gobierno son ajenos a cualquier partido político”, dejaron en claro.

Añadió el comunicado que en momentos de emergencia la prioridad es salvaguardar la vida y el bienestar de la población.

“Se le llama a personal de los municipios y al del servicio público a evitar cualquier acción que genere promoción personal o favorezca alguna tendencia partidista”.

Añadió que el interés superior de la vida de las personas, la solidaridad y el trabajo coordinado deben prevalecer.

“Gobiernos y servidores públicos deben comportarse con respeto, empatía y atención sin distinción alguna”.

“La ayuda del gobierno de Puebla se entrega de manera directa, transparente y con equidad, bajo los principios del humanismo mexicano, emanados de la Cuarta Transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“La reconstrucción y el apoyo a quienes más lo necesitan requieren el esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno y de la sociedad.

“Evitemos cualquier acción que genere confusión y descrédito en la entrega de apoyos sociales”.