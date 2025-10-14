En septiembre de 2025, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.6% en el ámbito rural y de 4.7% en el urbano

Staff/RG

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió atribuciones en materia de medición de pobreza conforme a las reformas a la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entraron en vigor el pasado 17 de julio de 2025. En este marco, se da a conocer la actualización de las Líneas de Pobreza (LP), según ámbito rural y urbano, correspondiente a septiembre de 2025. El cálculo se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las LP ofrecen un referente monetario para determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria. Este monto tiene como objetivo principal establecer un umbral monetario para la medición de la Pobreza Multidimensional (PM) en México.

I. INFLACIÓN GENERAL EN MÉXICO

La inflación general anual de septiembre de 2025 fue de 3.8 % (ver cuadro 1), lo que representó una disminución de 0.8 de punto porcentual respecto a septiembre de 2024 (4.6 %). Esta inflación es igual a la de septiembre de 2007, que fue de 3.8 por ciento. Por su parte, la inflación general mensual de septiembre de 2025 (0.2 %) aumentó en

0.1 de punto porcentual respecto al mes anterior, lo que contrasta con lo observado desde enero a julio de 2025, periodo en el que no había presentado cambios (0.3 %).