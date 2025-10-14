San Pablo Xochimehuacan se alista para su Gran Desfile de Día de Muertos

Staff/RG

San Pablo Xochimehuacan, Puebla,.- El espíritu del Día de Muertos llenará de color, música y tradición las calles de San Pablo Xochimehuacan, donde se celebrará el Gran Desfile de Día de Muertos este 24 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde, evento impulsado por el Presidente Auxiliar, Jez Alcalá Romero.

El recorrido iniciará en el Auditorio de Barranca Honda y culminará con el esperado Concurso de Catrinas y Catrines, donde se reconocerá la creatividad y el arte de los participantes.

Para premiar el talento local, se otorgarán los siguientes reconocimientos: primer lugar: $3,000 pesos; segundo lugar: $2,000 pesos y tercer lugar: $1,000

Al término del desfile, la celebración continuará con la Fiesta de la Muerte y la Vida, un espacio pensado para disfrutar en familia y rendir homenaje a las tradiciones mexicanas con alegría, respeto y comunidad.

“Queremos que este evento siga fortaleciendo nuestra identidad y unión como comunidad”, destacó el presidente auxiliar Jez Alcalá, quien junto con la presidenta del Subsistema DIF, Mizraí Carrera, invita a todos los habitantes y visitantes a participar.

El evento será totalmente gratuito, por lo que se espera una gran asistencia de vecinos, escuelas y colectivos culturales que año con año se suman a esta celebración que mezcla arte, memoria y tradición.