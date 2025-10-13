Realiza diputado Miguel Márquez foros para la construcción de leyes en materia de economía social

Staff/RG

Destaca la apertura del Congreso y el trabajo conjunto para la elaboración de dos ordenamientos

Con el objetivo de construir una iniciativa de Ley de Fomento Cooperativo, con la participación del sector social de la economía, personas académicas, expertas y público en general, en el Congreso del Estado se llevó a cabo el foro “Cooperativas para la vida”.

Al dar la bienvenida, el diputado promovente del encuentro, Miguel Márquez Ríos, destacó que las puertas del Poder Legislativo están abiertas para escuchar las propuestas y aportaciones de la ciudadanía, con la finalidad de elaborar un ordenamiento que responda a las necesidades de quienes integran las cooperativas.

El legislador resaltó la participación de integrantes de estas agrupaciones y de representantes de la administración estatal, pues desde distintos frentes se pretende fortalecer este sector y trabajar en conjunto para que los beneficios lleguen a una mayor cantidad de personas.

Durante el foro estuvo presente la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez, quien reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado para impulsar políticas que fortalezcan las cooperativas y fomenten el trabajo colectivo, como base del desarrollo comunitario en Puebla.

Además, acudieron las diputadas Azucena Rosas Tapia, Esther Martínez Romano, Luana Armida Amador Vallejo y Norma Estela Pimentel Méndez, así como el diputado José Luis Figueroa Cortés.

Posteriormente, se realizó el foro “La pobreza se elimina con economía social”, que tuvo el objetivo de articular una agenda común y construir la iniciativa de Ley de Economía Social y Solidaria, para construir un marco legal que permita producir, comercializar y ahorrar desde las comunidades, a fin de erradicar la pobreza extrema.

En las mesas de trabajo del segundo foro se abordaron temas como la formación social y medios alternativos de comunicación, economía local, venta y consumo, ahorro e inversión social, género y economía social, así como pueblos originarios.