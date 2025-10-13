Investigan existencia de más cuerpos en casa del feminicida de Tepetlixpa

EL VALLE

Tepetlixpa, Méx.- Elementos de la Fiscalía Regional de Amecameca ingresaron nuevamente al domicilio de José “N”, donde ayer localizaron el cuerpo de la joven Itzel Díaz dentro de una cisterna, de acuerdo a información de la policía investigadora, la confesión e indagatorias indican que podría haber más cuerpos de mujeres en el patio de la casa.

Se informó que al interior de la vivienda localizaron documentos médicos, donde señalan al detenido con problemas de esquizofrenia y trastorno explosivo intermitente (TEI), el cual consumía varios medicamentos controlados.

Amigos de José “N” que se reservan el nombre por temas de seguridad, refirieron que “dejó de tomar sus medicamentos”, ya que consumía alcohol en cada evento al que asistía y actuaba de una forma muy nerviosa y sobre todo, agresiva.

Así mismo comentan algunos vecinos, que el detenido era muy reservado y algunas veces comentó que sufría de un trastorno de personalidad antisocial (TPA); lo cual, se asocia con la manipulación, agresión, celos excesivos, así como la falta de empatía y ser generador de violencia.

José “N” continúa detenido, hasta el momento está llevando su caso un abogado de oficio, sin la presencia de sus familiares y/o amigos. El operativo de búsqueda de más cuerpos de mujeres continuará y sigue el resguardo de la vivienda de parte de la policía estatal y municipal.