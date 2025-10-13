Festival Quimera 2025 arranca con arte, música, tradición y gran afluencia

EL VALLE

Metepec, Méx.- Con un ambiente festivo y una nutrida afluencia ciudadana, el Pueblo Mágico de Metepec vivió un arranque vibrante de la 35.ª edición del Festival Internacional de Arte y Cultura “Quimera”, un evento que en sus primeros tres días ha convertido al municipio en un escenario de expresiones artísticas, tradición y convivencia social.

La administración municipal, encabezada por el alcalde Fernando Flores Fernández, reportó que prácticamente los 13 foros culturales dispuestos, entre plazas, museos, casas de cultura y espacios tradicionales del municipio, registraron llenos considerables. La programación incluyó presentaciones de libros, exposiciones, espacios de gastronomía, artesanía, talento local, intervenciones de arte urbano y manifestaciones multidisciplinarias nacionales e internacionales.

Entre los espectáculos de mayor impacto el pasado fin de semana, destacaron: el Grupo Puja desde España con su puesta aérea inspirada en Peter Pan, la interpretación del instrumento musical más grande del mundo bajo la dirección de William Close, el concierto de Kalimba con Big Band y otras propuestas que han cimentado esta edición como una de las más ambiciosas.

El Festival cuenta con una inversión de 12.6 millones de pesos por parte del Ayuntamiento, con la expectativa de generar una derrama económica de 70 millones de pesos y atraer a unas 350 mil personas. Para garantizar la seguridad del evento, se involucraron 200 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 100 más de la Secretaría de Seguridad del Estado, así como la coordinación con Protección Civil, Bomberos y la supervisión del cumplimiento de normativas comerciales. Se desplegaron unidades caninas, drones y torres de videovigilancia en puntos estratégicos, logrando un saldo blanco durante los primeros días

El alcalde Fernando Flores reiteró la invitación a la ciudadanía a participar del festival de manera gratuita y destacó que “esta edición busca exaltar lo grandioso que es Metepec, y abrir espacios para muchos talentos en foros profesionales”. El Ayuntamiento difundió que las entradas a los conciertos serán gratuitas, enfatizando la necesidad de llegar temprano para reservar lugar. Entre los actos confirmados están El TRI, Kabah, María León, Ximena Sariñana, así como la ya mencionada participación de Kalimba. Cabe destacar que el ambiente familiar ha prevalecido, favoreciendo una convivencia respetuosa entre asistentes de todas las edades. Además, la limpieza, la vigilancia y la fluidez en los accesos han sido destacados como elementos bien logrados en el primer tramo del festival.

El enfoque en talento local como parte medular del cartel ha reforzado el sentido de identidad cultural, tal como lo ha subrayado el alcalde. Durante los siguientes días, se buscará mantener el “saldo blanco” durante toda la duración del festival, ante la magnitud de asistentes y eventos simultáneos.El festival continuará con una oferta extensiva de actividades: conciertos en Plaza Juárez, funciones teatrales, talleres, exposiciones, cine al aire libre, intervenciones artísticas y encuentros literarios. El programa oficial, disponible en el sitio web del festival, pretende abarcar múltiples públicos, edades y sensibilidades artísticas.