Incrementa nivel del Pánuco, en Tampico; autoridades se mantienen en alerta

Exhortan a evacuar la zona a familias que viven en el margen del río, tanto en Pueblo Viejo, Veracruz como Tampico, Tamaulipas.

Habitantes de la colonia Guadalupe Victoria, de Tampico, se mantienen alertas ante la salida del agua del río Pánuco alcanzando por lo menos 100 metros hacia el área habitacional.

Aunque personas que viven en este sitio, argumentan que esto pasa con frecuencia, es prudente hacer caso a las recomendaciones de las autoridades.

Realizan recorridos de vigilancia en márgenes del río Pánuco

Rafael Chirinos, director regional de Protección Civil, dio a conocer que realizan recorridos sobre esta zona y también en colonias como El Chairel, Pescadores, Sauce, hasta el momento solo se han presentado encharcamientos.

Recomendó a la población acudir a los albergues que se han habilitado en la ciudad y que ante cualquier situación de ayuda se comuniquen al 911.

En el paso del 106, también el agua ya sobrepasó la calle, ahí varios curiosos acudieron a ver la situación que presentaba, mientras que una lancha esperaba a las personas que cruzan hacia el estado de Veracruz.

La laguna del Carpintero también ha presentado incremento en el nivel; una comerciante que estaba en el lugar, justo atrás de la rueda de la fortuna, dijo que fue en cuestión de una hora cuando el agua comenzó a subir por lo que optó por hacerse a un costado.

A través de un comunicado, las alcaldesas de los municipios solicitan la inmediata salida de las familias hacia los albergues.

Las recientes lluvias han provocado que el río se eleve considerablemente, generando preocupación entre las autoridades locales.

El comunicado advierte que el río Pánuco ya se está desbordando en los municipios de El Higo, Tempoal y Pánuco, por lo que toda esa agua llegará a Pueblo Viejo, lo que podría ocasionar inundaciones en distintas comunidades.