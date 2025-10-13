Isaac del Toro es tercero del mundo

EXCELSIOR

La temporada se apaga en Europa y entre los números que deja el año aparece uno que no estaba presupuestado por prácticamente nadie en el mundo. Isaac del Toro, un chico de Ensenada que hace 12 meses, era poco conocido dentro de su industria, escaló como tercero en el ranking mundial de la UCI. Sólo Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, los dos que han convertido el ciclismo en una competencia privada, lo superan.

Del Toro empezó la temporada en el puesto 57. Desde ahí fue escalando y dejando que sus victorias y buenas actuaciones hablaran por él. Suma 15 triunfos en el año, la segunda mayor cantidad del calendario actual sólo por debajo de Pogacar con 20.

Su punto de quiebre fue el Giro de Italia. Lo corrió con frialdad y con piernas, dos cosas que rara vez llegan al mismo tiempo en un ciclista joven. Terminó segundo, con el aplauso de los veteranos y la certeza de que no fue casualidad. En el Mundial de Ruanda volvió a aparecer entre los mejores con un quinto lugar en la contrarreloj y un séptimo en la ruta.

El cierre de temporada tuvo el acento italiano de los clásicos. La semana pasada ganó el Gran Piamonte y terminó quinto en Il Lombardia el sábado. Esos resultados lo empujaron a los 5,314 puntos en la clasificación general, suficientes para rebasar al danés Mads Pedersen, que se quedó quieto en 5,070. Un salto de 54 lugares en un solo año.

Isaac del Toro tiene 21 años y ritmo de campeón sin necesidad de decirlo. Del Toro es un atleta de pocas palabras, pero muchos resultados. Con sus pedalazos regresóa México en la conversación dentro del ciclismo y él se mantiene con la misma naturalidad con la que un joven de 21 años toma su bicicleta para ir a la escuela. El Torito pertenece a otro nivel, pero se mantiene con los pies en la tierra

CLASIFICACIÓN MUNDIAL UCI 2025

1. Tadej Pogačar ………. 11,680 pts

2. Jonas Vingegaard ….. 5,944.1 pts

3. Isaac Del Toro ………… 5,314 pts

4. Mads Pedersen ………. 5,074.5 pts

5. João Almeida …………. 4,331.1 pts

6. Remco Evenepoel …… 4,118 pts

Giro del Veneto 2025, donde Del Toro liderará al UAE

Este miércoles, en el Giro del Veneto, tomará la salida como líder del UAE Team Emirates. Será una de sus últimas carreras del año. Un cierre simbólico para una temporada que transformó su trayectoria y que, de paso, puso el nombre de México en el podio mundial del ciclismo.