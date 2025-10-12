Semar continúa aplicando Plan Marina en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo 

Excelsior

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) mantiene el Plan Marina, en su fase de auxilio, en apoyo a la población de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo, con trabajos de limpieza en hogares; remoción de lodo y escombros de calles y carreteras principales, y entrega de despensas.

La dependencia informó que, en los municipios de Poza Rica y Álamo, en Veracruz suman 2 mil 988 personas auxiliadas, con 187 atenciones médicas, 647 traslados a albergues; y 24 vías de comunicación habilitadas con la conexión entre las comunidades que estaban incomunicadas.

La dependencia mantiene 10 vehículos de maquinaria pesada, para la remoción de escombros y lodo en calles, avenidas y domicilios, dando un total de más de siete toneladas de desechos removidos.

En Huauchinango, Puebla se han se contabilizan 535 personas atendidas, con 85 atenciones médicas; además se han despejado 13 vías de comunicación y se han retirado 585 obstrucciones de árboles y espectaculares.

El personal de la Armada ha entregado 197 despensas, así como cobijas y cobertores a las familias afectadas.

En el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, se han auxiliado a 127 personas, con 10 atenciones médicas; y se han despejado seis vías de comunicación, con la remoción de árboles que obstruían los caminos.

En Metztitlán, Hidalgo personal de la Armada se encuentra en sitio, para sumarse a los apoyos de limpieza de avenidas y calles principales de las comunidades que se encuentran incomunicadas.

La Semar puso en operación cuatro cocinas móviles que, a partir de este domingo, darán servicio en los municipios de Poza Rica y el Álamo, en Veracruz; en Huauchinango, Puebla, y Tamazunchale, San Luis Potosí, con una capacidad de preparación de mil 800 raciones de alimento por día.

Se indicó que, luego de recorridos terrestres, se identificó la disminución de niveles de la inundación, por lo que el personal naval desplegado está en condiciones de apoyar con saneamiento de colonias, calles y avenidas, así como desazolve y limpieza de vías de comunicación y viviendas, en las comunidades afectadas de las cuatro entidades.