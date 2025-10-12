Reconoce Pepe Chedraui iniciativa de Puebla Agradece que valora el trabajo de policías municipales

– _Familiares de dos elementos de la SSC caídos en cumplimiento de su deber, así como tres uniformadas, recibieron un reconocimiento en la categoría de Heroísmo y por años de trayectoria, respectivamente_

Puebla, Pue., 12 de octubre de 2025.- Con el objetivo de agradecer y reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, cuerpos de auxilio, así como de diversas instituciones, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, participó en la 12ª edición de Puebla Agradece, un encuentro a cargo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Durante su mensaje, el alcalde afirmó que desde el Gobierno de la Ciudad se respalda en todo momento a los cuerpos policiacos de la capital, para que cuenten con condiciones óptimas de trabajo y una mejor calidad de vida. Asimismo, expresó su reconocimiento a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del estado, Alejandro Armenta, por su visión de un país y una Puebla donde la seguridad se fundamente en la justicia, la atención a las causas de la violencia y el bienestar de las personas.

“A todas y todos los reconocidos: gracias por recordarnos que el servicio público no es solo una función, sino una verdadera vocación. Que el heroísmo no siempre se mide en grandes gestas, sino en la constancia de quienes, día tras día, entregan su energía y su vida por los demás, para que Puebla avance y le vaya bien”, expresó.

Afirmó que, “Puebla Agradece” es una gran oportunidad para reconocer el compromiso de quienes han dedicado su vida al servicio de los demás. Asimismo, felicitó al Consejo Coordinador Empresarial de Puebla y a quienes hacen posible esta valiosa iniciativa que une a la sociedad con quienes la protegen.

En el marco de la 12ª edición del programa “Puebla Agradece” del sector empresarial, personal de las fuerzas policiales municipales, estatales y federales, recibió reconocimientos por su destacada labor, lealtad y heroísmo.

Un total de 55 mujeres y hombres de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, entre activos y caídos, fueron reconocidos, como parte de la edición número 12 del mencionado programa encabezado por empresarios poblanos.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), familiares de Alejandro y Edgar Jesús, fallecidos en cumplimiento de su deber, recibieron un reconocimiento en la categoría de Heroísmo.

Mientras que las uniformadas activas y reconocidas, fueron Daniela, en la categoría de Compromiso, por su intervención en la desarticulación de una banda de robacoches; Esmeralda, en Impulso, por la atención de emergencias en temas de género; y Margarita, en honor, por sus años de trayectoria y sacrificio como madre soltera.

En el acto también estuvo el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, coronel Félix Pallares Miranda.