F1 cambiará el formato de clasificación por la llegada de Checo Pérez y Cadillac

La llegada de Cadillac como nuevo equipo oficial de Fórmula 1 para la temporada 2026, con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos, ha generado emoción entre los aficionados del deporte motor, pero también ajustes relevantes en las regulaciones deportivas, en especial en el formato de clasificación.

Con Cadillac se integrará un equipo número 11 en la parrilla, elevando el total de monoplazas en pista a 22. Esto modifica el panorama competitivo y demanda modificaciones para mantener la coherencia del sistema de eliminación durante la clasificación.

Hasta ahora, el método estándar de clasificación (Q1, Q2, Q3) elimina cinco pilotos en Q1 y otros cinco en Q2, dejando diez carros para que compitan en Q3 por la pole. Con el aumento de participantes, se plantea que esa eliminación sea más severa: serán seis pilotos eliminados tanto en Q1 como en Q2, de modo que también queden diez contendientes para la fase final Q3.

La nueva clasificación ya se ha visto antes

Aunque algunos medios han insinuado que esta modificación implicaría revoluciones sobre las reglas deportivas, se señala que en los textos oficiales dicha medida ya aparece prevista. No se trata de un formato completamente nuevo, sino de una adaptación del sistema existente para mantener la lógica competitiva con más autos en la pista.

Es importante destacar que esta estructura en la clasificación de la F1 no ha estado inexplorada en la historia reciente: en 2016, cuando también hubo 11 equipos, se utilizó un sistema con eliminaciones mayores en las primeras etapas.

Más allá de la clasificación, la entrada de Cadillac implicará otros retos logísticos: redistribución del reparto de premios, espacio en el paddock, cajas de pits adicionales, infraestructura para nuevo equipo, entre otros ajustes prácticos.