Surinam vs. Guatemala: ¿A qué hora y dónde ver hoy el partido de Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026?

La emoción de las eliminatorias mundialistas en la Concacaf continúa durante esta Fecha FIFA y este viernes se disputará un partido clave en el Grupo A entre Surinam y la Guatemala del mexicano Luis Fernando Tena.

El juego se disputará en suelo caribeño y marcará el camino para ambas selecciones en el resto del proceso de clasificación para el Mundial 2026. Si no quieres perder detalle de este cotejo te traemos la previa, fecha, horario, canal de transmisión, así como los pronósticos de #Rushbet.

¿Cómo llegan Surinam y Guatemala?

La última fase de eliminatorias en la Concacaf comenzó apenas el mes pasado, y Guatemala no pudo tener un peor comienzo al perder en casa por la mínima contra El Salvador, resultado del que se sobrepuso un poco unos días más tarde como visitante al arrebatar un empate ante la favorita Panamá.

Por su parte, Surinam inició con el mismo resultado en casa ante los canaleros, pero la diferencia que le permite marchar como líder del sector se encuentra en que tuvo éxito en su visita a El Salvador, equipo al que derrotó por 1-2.

Cabe mencionar que para lograr el ansiado boleto al Mundial 2026 es necesario finalizar como líder de grupo en la Concacaf, o en su defecto ser uno de los 2 mejores segundos lugares para llegar al repechaje, por lo que el sueño se mantiene vivo para ambos combinados nacionales.

Alineaciones probables de Surinam vs. Guatemala

Surinam

Vaessen, Van Gelderen, Balker, Pinas, Van Der Kust, Paal, Boetlus, Becket, Margaret, Lonwijk y Vlijter. DT: Stanley Menzo.

Guatemala

Hagen, Morales, Samayoa, Pinto, Ardón, Rosales, Franco, Muñoz, Herrera, Ordóñez y Santís. DT: Luis Fernando Tena.

​¿A qué hora es Surinam vs. Guatemala HOY?

Fecha: Viernes 10 de octubre del 2025.

Horario: 15:00 horas (horario del centro de México).

Sede: Dr. Franklin Essed Stadium, Paramaribo, Surinam.

¿Dónde ver Surinam vs. Guatemala EN VIVO?

Transmisión: Canal oficial de YouTube de la Concacaf.

Pronóstico de Surinam vs. Guatemala

RushBet te presenta los momios correspondientes para este partido de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Surinam: +138

Empate: +188

Guatemala: +190

Recuerda que los momios van cambiando constantemente, antes y durante el partido.