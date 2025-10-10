Los Dodgers protagonizan victoria sobre los Phillies y avanzan a la Serie de Campeonato

PUBLIMETRO

Una vez más la pasión del Rey de los Deportes ha paralizado al mundo, gracias a lo sucedido en el Dodger Stadium, dónde la novena angelina dejó en el camino a los Phillies 2-1 para avanzar en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB.

¿Cómo se desarrolló el juego entre Dodgers y Phillies?

En un duelo donde las emociones fueron contenidas por lo parejo de las acciones en el diamante, la séptima entrada se volvió protagonista con una lluvia de anotaciones que en primera instancia pusieron arriba a los Phillies, pero luego dieron la igualada para los Dodgers.

Al mantenerse el empate tras la novena entrada, el juego se extendió hasta los extra innings, dónde al inicio la pizarra se mantenía sin modificaciones; sin embargo, la campanada vino en la undécima entrada, dónde los locales aprovecharon un error contundente de los Phillies.

Un lanzamiento deficiente por parte de Orion Kerkering, abrió la puerta a los vigentes campeones para quedarse con el pase a la siguiente ronda. Este dejó caer la bola tras un batazo de Pages y tras intentar recomponerse con un lanzamiento apresurado a home, la pelota paso por encima del receptor dejándolo sin posibilidades.

Ante esto, Hyeseong Kim apareció para convertirse en el héroe que liquidar la contienda, abriéndole a los Dodgers el pase a la Serie de Campeonato ante un Dodgers Stadium que explotaba en emoción.

Ahora, la consigna de la novena angelina es pelear por un boleto a la Serie Mundial. Su rival está por definirse, siendo este el ganador de la serie entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee. Mencionar que en esta contienda son estos últimos los que llevan la ventaja 2-1, teniendo la posibilidad de coronarse este mismo jueves de concretar una victoria contundente.