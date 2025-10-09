Tormentas dispersas y rachas de viento este jueves en Puebla capital 

Desde Puebla

Con base en información emitida por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se informa que para este día se pronostican condiciones meteorológicas inestables en la capital.

Se espera cielo mayormente nublado durante gran parte del día, con lluvias ligeras por la mañana (de 0.5 a 3 mm) y tormentas dispersas por la tarde entre las 17:00 y 19:00 horas, con una precipitación estimada de 6 a 12 mm.

Además, se prevé la presencia de viento con rachas de 15 a 25 km/h, principalmente hacia el final de la tarde.

Estas condiciones estarán acompañadas de un descenso en las temperaturas en zonas serranas, con mínimas que podrían oscilar entre los 0° y 5°, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en comunidades vulnerables.

El origen de estas condiciones climáticas se debe a una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con 90% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Esta situación se combina con la vaguada monzónica en el Pacífico Sur, canales de baja presión en el interior del país, y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas, posible caída de granizo y ocasionar encharcamientos, deslaves o inundaciones en zonas bajas. De igual manera, los vientos podrían provocar la caída de árboles o estructuras ligeras.