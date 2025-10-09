Claudia Sheinbaum confronta a Ricardo Salinas Pliego por crítica a mexicanos que ganan $8 mil mensuales

DEBATE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las recientes críticas del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien calificó de conformistas a las personas que perciben menos de ocho mil pesos mensuales y no producir riqueza que podrían.

“Si estás tú en un puesto de 8 mil pesos, pues quiere decir que no has adquirido el conocimiento necesario para producir la riqueza que podrías producir con ese conocimiento tan limitado”, señaló el dueño de Tv Azteca.

Desde su conferencia matutina del 8 de octubre, Claudia Sheinbaum confrontó al presidente de Grupo Salinas y señaló que ese tipo de comentarios reflejan una visión errónea y clasista sobre las causas de la desigualdad, al sostener que durante décadas no existieron condiciones que permitieran mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores.

La presidenta de México señaló que durante 36 años el salario mínimo permaneció estancado, sin incrementos reales, lo que profundizó la brecha social y afectó la capacidad económica de las familias mexicanas.

La mandataria explicó que la visión que culpa a las personas de bajos ingresos de su situación económica es una concepción equivocada que desconoce las condiciones estructurales que históricamente han limitado el desarrollo del país.

Según su planteamiento, las y los trabajadores con menores recursos suelen ser quienes más se esfuerzan, pero durante años estuvieron sujetos a un modelo económico que no garantizaba oportunidades equitativas.

“Es esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja, y la gente humilde trabaja más que cualquiera de ellos, muchos más, lo que pasa es que es un sistema que no permitió que hubiera bienestar… 36 años, seis sexenios sin aumento al salario mínimo, hasta Fox dijo que si es cierto…”, señaló la presidenta de México.

Sheinbaum defendió los programas sociales impulsados por su gobierno como herramientas para impulsar el crecimiento económico desde las bases y fomentar la movilidad social.