Con inversión histórica para vivienda, gobierno de Puebla fortalece bienestar de policías

-El programa, que tiene una inversión sin precedentes de 110 mdp, tiene un 70 por ciento de avance en la integración del padrón y beneficiará a más de 11 mil elementos.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- A 299 días del inicio de la administración que dirige el mandatario Alejandro Armenta, actualiza avances de un programa sin precedentes que dignificará la vida de los cuerpos de seguridad del estado. Con una inversión histórica de 110 millones de pesos, el Gobierno de Puebla proyecta beneficiar a más de 11 mil 500 elementos de la Policía Estatal y Policía Auxiliar con apoyos directos para el mejoramiento y equipamiento de sus viviendas.

Durante la mañanera de este miércoles, el subsecretario de Vivienda, José Luis Figueroa mencionó que el programa avanza con más del 70 por ciento del padrón de beneficiarios integrado, gracias al trabajo coordinado entre la Subsecretaría que encabeza, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Auxiliar. Los apoyos están dirigidos tanto a personal operativo como administrativo, incluye custodios, bomberos, elementos forestales, médicos y adultos mayores dentro de las corporaciones.

Las y los policías podrán acceder a tres paquetes distintos que contemplan materiales para mantenimiento como tinacos, cemento y varilla; equipamiento con calentadores solares, hornos de microondas y licuadoras de vaso de vidrio; así como electrodomésticos como refrigeradores y pintura. Estos apoyos están diseñados para fortalecer el entorno familiar de quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de Puebla.

Durante los últimos meses, se instalaron módulos de atención para facilitar el registro de los elementos activos. En octubre, el programa se extenderá a los CECORE de Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, San Martín, Tepeaca y Chalchicomula de Sesma, esta acción garantiza cobertura en las distintas regiones del estado.

Bajo la directriz de la Presidenta Claudia Sheinbaum y con la visión del humanismo mexicano, el gobierno de Alejandro Armenta reafirma que apoyar a quienes cuidan de todas y todos es una prioridad. Estas acciones construyen confianza, fortalecen el tejido social y consolidan una Puebla más segura para todas y todos.