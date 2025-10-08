Se ha rescatado a 37 extranjeros víctimas de la delincuencia “gota a gota” en Puebla capital

María Tenahua

El secretario de seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, informó que con el operativo Angelópolis en los últimos días rescataron a una persona de origen hondureño por el delito “gota a gota”.

En conferencia de prensa, destacó que de marzo a la fecha han rescatado a 37 extranjeros caídos en este delito.

“Seguimos contra bandas que operan con este delito, por ello, en la anterior semana se logró el rescate de un ciudadano de la nacionalidad hondureña canalizado al Instituto de Migración, con, esto tenemos un total de 37 personas rescatadas”, enfatizó.