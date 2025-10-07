Martes de lluvias y vientos fuertes durante la tarde en Puebla capital 

Desde Puebla

De acuerdo con los radares hidrometeorológicos, se prevé que este martes se presenten vientos sostenidos de 20 a 25 km/h entre las 17:00 y 19:00 horas, con posibles rachas ocasionales. Por tal motivo, se recomienda asegurar objetos en azoteas y balcones, evitar permanecer cerca de estructuras inestables o árboles de gran altura, y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir, especialmente en zonas descubiertas o con visibilidad reducida por el viento.

Asimismo, se informa que durante el día el cielo se mantendrá parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica hacia las 15:00 horas, estimándose una acumulación aproximada de 0 a 5 mm.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 24°C.

Se informa que el índice UV se encontrará en niveles extremos, por lo que se aconseja utilizar protector solar y ropa adecuada para proteger la piel.

La calidad del aire se mantiene en niveles buenos, siendo favorable para actividades al aire libre, siempre y cuando se sigan las recomendaciones meteorológicas.

Se recuerda a la población que en caso de emergencia debe comunicarse de inmediato al 911 y para reportes relacionados con afectaciones o incidentes, está disponible la línea 072.