Premio Nobel de Física 2025: el avance cuántico explicado fácil y por qué importa

UNOTV.COM

El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a los científicos John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.

¿Por qué les fue otorgado el Premio Nobel de Física 2025?

Clark, Devoret y Martinis hicieron experimentos donde mostraron que efectos extraños de la física cuántica (como tunelamiento y niveles de energía cuantizados) pueden verse en un sistema “grande” que se puede sostener en la mano, no sólo en partículas individuales.

Para ser más precisos, construyeron un pequeño circuito eléctrico hecho con materiales superconductores (que no tienen resistencia eléctrica) y una unión Josephson (dos superconductores separados por una capa muy delgada que aísla).

En condiciones controladas el circuito estaba “atrapado” en un estado sin voltaje y, sin embargo, a veces saltaba, como si de pronto apareciera un voltaje, sin que nadie “tocara” el circuito. Ese salto es el equivalente eléctrico del tunelamiento cuántico, pero ocurriendo con muchísimos electrones actuando juntos en sincronía.

Para estudiar esto, alimentaron el circuito con una corriente pequeña, midieron cuánto tiempo permanecía en el estado sin voltaje y cómo cambiaba ese tiempo cuando le daban energía con microondas.

Conceptos clave explicados con analogías

Superconductividad y pares de Cooper: imaginar que en un metal normal, los electrones se mueven por su cuenta y chocan, como personas en una calle concurrida. En un superconductor, muchos electrones se emparejan y “bailan” sincronizados (pares de Cooper), por eso la corriente fluye sin fricción. Ese grupo se comporta como si fuera una sola cosa grande.